Hallan sin vida al sacerdote Bertoldo Pantaleón, reportado como desaparecido en Guerrero; fiscalía abre investigación

Chilpancingo.- El sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, quien fue reportado este lunes como desaparecido, fue encontrado sin vida y se abrió una carpeta de investigación por homicidio calificado, informó la Fiscalía General del Estado de Guerrero.

El cuerpo fue encontrado en el municipio de Eduardo Neri.

“Tras tener conocimiento de los hechos, agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) y peritos de la Coordinación de los Servicios Periciales acudieron al lugar para realizar el procesamiento del sitio, así como el levantamiento y análisis de indicios, con el objetivo de recabar elementos que permitan esclarecer lo ocurrido e identificar a el o los probables responsables”, agregó la fiscalía.

Esta mañana, la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa informó este de la desaparición del sacerdote, Bertoldo Pantaleón Estrada, párroco de la Parroquia de San Cristóbal en Mézala, Guerrero.

En un comunicado el obispo de Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González Hernández, pidió elevar “sus oraciones en las diferentes comunidades parroquiales para que sea respetada la integridad de su persona y sea localizado con bien”.

También se hizo un llamado a “evitar las especulaciones y mantener un espíritu optimista en medio de la adversidad”, señala el comunicado firmado por el obispo José de Jesús González.

Jesuitas exigen justicia para sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada

La Compañía de Jesús en México exigió que las autoridades de Guerrero esclarezcan el asesinato del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, quien fue reportado como desaparecido esta mañana, y encontrado muerto horas más tarde, en el municipio de Eduardo Neri.

“La Compañía de Jesús en México expresa su profunda tristeza y dolor ante el hallazgo sin vida del P. Bertoldo Pantaleón Estrada, párroco de San Cristóbal, Mezcala, Guerrero. Hacemos un llamado a que se esclarezcan los hechos y se actúe con justicia para que la verdad y la paz prevalezcan”, señalaron los Jesuitas a través de un mensaje publicado en su cuenta de X.

También destacaron la violencia que prevalece en distintas regiones del país, e hizo votos porque se reduzca la inseguridad en México. “Elevamos nuestra voz y nuestra oración para que cese la violencia en nuestro país, y para que cada vida humana sea respetada y valorada como sagrada”, refirieron.