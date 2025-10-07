Derrumbes afectan carreteras de Malinalco y Tenancingo por fuertes lluvias

EL VALLE

Toluca, Méx.- Las intensas lluvias registradas en los últimos días provocaron dos derrumbes en carreteras del sur del Estado de México, el primero en la vialidad Tenancingo-Chalma y el segundo, en la Tolica-Tenancingo, informó la Secretaría de Seguridad estatal a través del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5).

El primero de ellos ocurrió en la carretera Tenancingo–Chalma, donde una parte del cerro colapsó afectando uno de los carriles a la altura de la comunidad La Cumbre, en el municipio de Malinalco. Autoridades de seguridad y protección civil acudieron al punto para evaluar los daños y coordinar las labores de retiro del material que obstruyó el paso vehicular durante varias horas.

De manera simultánea, se reportó otro deslave en la carretera Toluca–Tenancingo, a la altura del paraje conocido como La Mesita, donde también se registraron afectaciones al tránsito, este fin de semana en el mismo punto se registró otro derrumbe que obligó al cierre total de la carretera durante varias horas.

Las autoridades indicaron que ambos incidentes derivan de las fuertes precipitaciones que se mantienen en la zona sur de la entidad, las cuales han reblandecido el terreno y aumentado el riesgo de nuevos desprendimientos.

Se recomienda a los automovilistas extremar precauciones, respetar los señalamientos viales y, en la medida de lo posible, evitar circular por estas rutas hasta que concluyan los trabajos de limpieza y verificación de seguridad.