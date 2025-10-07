CONAGUA mantiene 2 operativos de emergencia en EdoMéx

EL VALLE

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) informó que debido a las fuertes tormentas que se han presentado durante la época, se mantienen vigentes dos operativos de emergencia en el Estado de México.

El organismo informó que, en el resto del país permanecen activos ocho operativos de emergencias, de los 99 que se han implementado a lo largo de este 2025.

Se detalló que, los operativos activos se realizan en Guanajuato, Chiapas, Nayarit y en el Estado de México hay dos; uno por el incremento que se registra en el río Lerma desde principios del pasado mes de septiembre y otro por las lluvias que se registraron el 29 de septiembre en Nezahualcóyotl.

José Severo Garrido, titular de la Gerencia de protección a la Infraestructura y atención a emergencias de la CONAGUA detalló que en el territorio mexiquense tienen operativo de emergencia en Ocoyoacac, Lerma, Santiago Tianguistenco y Metepec.

En este caso la brigada de Conagua de la dirección local del Estado de México informó que en dichos puntos ya trabajan nueve equipos de bombeo, de diferentes capacidades con lo que se ha desalojado un millón 114 mil 378 metros cúbicos (Mm3) de agua lo que ha beneficiado a 22 mil 500 habitantes.

En tanto, en el municipio de Nezahualcóyotl puntualizó que se desarrolla un operativo de emergencia, por lo que al momento solo se mantiene un camión de desazolve realizando trabajos.

Apuntó que en este caso de desalojaron 136 mil 220 metros cúbicos (m3) de agua debido a la inundación, también se realizaron suministro de agua potable de cien mil litros de agua a la población afectada y al momento se tienen 7 mil 40 metros lineales de la red de drenaje desazolvada en beneficio de 14 mil 350 habitantes.