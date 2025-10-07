En Puebla, la transformación se construye en las calles, con la gente: Laura Artemisa

Staff/RG

Destaca la gestión de 35 obras comunitarias y más de mil audiencias ciudadanas

Al rendir su Primer Informe de Actividades Legislativas como diputada local, la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Laura Artemisa García Chávez, refrendó su compromiso de trabajar por Puebla y la transformación de la entidad, con la premisa de dar resultados de la mano de la gente. Esto, en presencia del secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, representante personal del gobernador Alejandro Armenta.

En el evento celebrado en la ciudad de Puebla, con la presencia de diputadas, diputados, presidentas y presidentes municipales, miembros del Gabinete Estatal, sindicatos, sociedad civil, empresarios, docentes, así como la líder en Puebla de Morena, Olga Lucía Romero Garci Crespo e integrantes del Comité Estatal de ese instituto político, Laura Artemisa García resaltó la productividad que ha registrado la LXII Legislatura, así como las acciones realizadas en lo individual.

“Como su diputada, pero, sobre todo, como poblana, les refrendo mi total compromiso de seguir trabajando por Puebla, porque la transformación no sólo se construye en el Congreso, se hace en las calles, en las escuelas, en los hogares, se construye con mujeres con visión, con firmeza y con sensibilidad. Por eso y sin temor a equivocarme, les digo que, si bien el liderazgo no tiene género, hoy más que nunca tiene rostro de mujer”, indicó.

Expuso que, como legisladora gestionó 35 obras comunitarias para la ciudad de Puebla, con las que se benefició a habitantes de las 17 juntas auxiliares con acciones de bacheo, rehabilitación de parques y áreas verdes, alumbrado público, construcción y mantenimiento de canchas deportivas y salones sociales públicos, conclusiones de drenaje, intervención de banquetas y guarniciones, así como adoquinamiento.

Laura Artemisa expuso que atendió de manera directa mil 301 audiencias ciudadanas en las oficinas del Congreso y en su Casa de Gestión, donde se otorgó asesoría jurídica, en materia de violencia de género, gestiones médicas y diversos talleres.

También, en materia de gestión, destacó los trabajos de bacheo, llevar a cabo mejoras en escuelas y Centros Escolares, la entrega de lentes, jornadas de salud, entre otras acciones en favor de mujeres y jóvenes.

Respecto al trabajo legislativo, detalló que le han sido aprobadas 14 de sus iniciativas, entre las que destacan las reformas para prohibir la reelección y el nepotismo electoral, así como las modificaciones para que las violaciones cometidas por cónyuges se persigan de oficio y sean sancionadas con cárcel.

Resaltó que, como maestra por casi 30 años, propuso la ampliación de la entrega de la medalla Juan C. Bonilla a los docentes del nivel inicial y de educación indígena, lo que, sumado a la entrega a los niveles preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, y de la educación especial y física, complementa el reconocimiento a este sector tan relevante para el Estado y su desarrollo.

Durante su mensaje, el titular de la Secretaría de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, resaltó que el gobernador Alejandro Armenta tiene la voluntad y el compromiso de trabajar en conjunto con las y los diputados, por esta razón se lleva a cabo el programa de obra comunitaria, para que los y las legisladoras puedan dar respuesta a las demandas de sus representados.