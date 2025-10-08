Autoriza SEP 25 acuerdos de incorporación de estudios a universidades privadas

Staff/RG

El total de estudiantes beneficiados será de 3 mil 500 de las micro regiones de: Atlixco, Puebla, Cholula y Tehuacán.

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Con la finalidad de impulsar las oportunidades para que estudiantes de educación superior tengan opciones de preparación profesional, el Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), entregó 25 acuerdos de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOEs) de Tipo Superior a 15 Instituciones de financiamiento privado.

En atención a la visión del gobernador Alejandro Armenta, con base en el Plan Estatal de Desarrollo, donde plantea una vinculación entre la administración pública y la iniciativa privada, busca fomentar programas educativos con perspectiva intercultural, humanista, de igualdad sustantiva y sostenibilidad, con la finalidad de que respondan a las necesidades educativas de cada región.

El total de estudiantes beneficiados será de 3 mil 500, pertenecientes a las micro regiones de: Atlixco, Puebla y Tehuacán. Por otra parte, habrá oportunidad para que las instituciones realicen diversos trámites como: modificación, actualización, cambio y/o corrección de datos; con ello, las y los jóvenes poblanos obtienen certeza que garantiza la legalidad de sus estudios.

Algunas de las instituciones beneficiadas fueron: el Centro de Investigaciones Sociales, Dirección Estratégica- Cisde A.C; Colegio Libre De Estudios Universitarios; Instituto de Estudios Superiores en Biotecnología Médica; Instituto Universitario para la Región Sur de Puebla, entre otros. La oferta educativa que ofrecen es licenciaturas y maestría en los campos de: educación, artes, ciencias y área automotriz entre otras. El Gobierno del Estado mantiene un compromiso claro con la comunidad educativa y trabaja para dar respuesta a las principales demandas y necesidades, en línea con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum.