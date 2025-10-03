El Toluca conquista la “Campeones Cup”

EL VALLE

Carson, California.- Los Diablos Rojos del Toluca vivieron una noche inolvidable en territorio estadounidense, al conquistar la Campeones Cup tras derrotar 3-2 al LA Galaxy en un duelo dramático que se definió en los últimos segundos y que quedará enmarcado en la historia reciente de los choriceros.

El partido comenzó cuesta arriba para los escarlatas, pues al minuto 18 el uruguayo Diego Fagúndez abrió el marcador desde el manchón penal y adelantó a los angelinos. El Toluca intentó reaccionar con aproximaciones de Paulinho, Marcel Ruiz y Alexis Vega, pero el primer tiempo se fue sin contundencia y con la pólvora mojada para los visitantes.

La frustración se hizo presente antes del descanso cuando el técnico Antonio “Turco” Mohamed fue expulsado por protestas, dejando a sus dirigidos sin el respaldo en la banca, aunque el estratega argentino continuó dando indicaciones desde las gradas del Dignity Health Sports Park.

Al 49’, Nico Castro empató con un disparo raso que venció al arquero Novak Miković. La tensión creció hacia el final. El cuadro mexiquense mostró mayor paciencia y determinación, aunque la claridad en el ataque seguía ausente. Al minuto 78, Paulinho parecía devolver la esperanza con un remate dentro del área, pero el VAR anuló la jugada por fuera de lugar.

El panorama se complicó aún más al 83’, cuando Gabriel Pec aprovechó un descuido defensivo y puso el 2-1 a favor de los californianos. Con el reloj en contra y el título prácticamente perdido, los Diablos apelaron a su garra. Franco Romero igualó el marcador al 90’, con un balazo que estremeció las redes y encendió las esperanzas escarlatas.

El cierre fue de película. En el último instante del agregado, Helinho desbordó por la banda y mandó un centro preciso que fue conectado por Pereira, quien firmó el 3-2 definitivo. La euforia invadió a los jugadores y a la afición escarlata, que celebraron la conquista de un nuevo trofeo internacional.

Con esta victoria, el Toluca suma su tercer título del año, consolidando una temporada de ensueño bajo la dirección de Mohamed. Ahora, los Diablos Rojos regresarán a la Liga MX para enfrentar a León el próximo sábado 4 de octubre, en el Estadio Nou Camp, dentro de la jornada 12 del torneo Apertura 2025.