Aprueba Cabildo de Cholula incentivos fiscales a establecimientos

Staff/RG

El punto de acuerdo fue presentado por el regidor Roberto Morán

Pedro Cholula, Pue. – En sesión ordinaria, el Cabildo de San Pedro Cholula aprobó una serie de incentivos fiscales dirigidos a establecimientos comerciales, con el objetivo de fortalecer su economía y fomentar la regularización de sus negocios.

La propuesta fue presentada por el regidor de Industria, Comercio y Ganadería, Roberto Morán Flores, quien destacó que estas medidas buscan brindar facilidades a las y los comerciantes para que mantengan sus negocios en regla y en apego a la normatividad vigente.

De manera unánime, se avaló el programa “Incentivos Fiscales a Establecimientos Comerciales en el Ejercicio Fiscal 2025 en el Municipio de San Pedro Cholula, Puebla: Ponte al Día”, así como sus reglas de operación, las cuales se darán a conocer próximamente.

Las y los integrantes del Cabildo celebraron esta iniciativa y reconocieron el trabajo del regidor Morán Flores, destacando la sinergia alcanzada para aprobar políticas públicas en beneficio de la ciudadanía.

Por su parte, la presidenta municipal, Tonantzin Fernández, señaló que estos incentivos representan una oportunidad para avanzar en la regulación comercial del municipio, e hizo un llamado a las y los cholultecas que cuentan con algún negocio a acercarse a las áreas correspondientes para conocer los beneficios y descuentos aprobados.