Encabezan Tonantzin Fernández y la Secretaría Estatal de Mujeres de Morena acciones por la igualdad sustantiva

*- Más de 300 mujeres participaron en la conferencia “Mujeres, Políticas y Trabajo. Caminos de la Igualdad Sustantiva”*

Desde Puebla

*26 de abril, 2026. San Pedro Cholula, Pue. -* Bajo la premisa de que, en México, se vive “el tiempo de las mujeres”, Tonantzin Fernández, asistió a la conferencia “Mujeres, Políticas y Trabajo. Caminos de la Igualdad Sustantiva”, en su caracter de consejera estatal y nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), acompañada de cientos de mujeres cholultecas.

Acompañada de Liz Marín, secretaria estatal de Mujeres de Morena, Tonantzin Fernández aseguró que, desde San Pedro Cholula, se impulsan políticas públicas que promueven una vida libre de violencia para las mujeres, siguiendo las directrices de los órdenes estatal y federal de gobierno, encabezados por Alejandro Armenta y Claudia Sheinbaum, respectivamente.

Resaltó que su administración ha implementado programas de bienestar enfocados a las mujeres más vulnerables, tal como “Mujeres Heroínas”, enfocado en apoyar económicamente a las mujeres jefas de familia que actúan como único sustento de su familia, además de ofrecerles talleres y capacitaciones enfocados a impulsar su economía, a través de emprendimientos.

Por su parte, Liz Marín reconoció el trabajo de Tonantzin Fernández y de su administración, siendo un municipio referente en el combate hacia la violencia contra las mujeres, contando con una Casa Carmén Serdán, donde las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia acuden para recibir asesorías, terapias y apoyos para romper el círculo de violencia.

Finalmente, las más de 300 mujeres que acudieron fueron participantes activas en las capacitaciones y ponencias, mismas que visibilizaron y orientaron a las mujeres en materia de empoderamiento, violencia y sus tipos, además de brindarles las herramientas necesarias para que sean factor de cambio y mejora en las demás mujeres que las rodean.