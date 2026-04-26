Mario Riestra Piña acusa a Morena de presunta promoción anticipada

Jorge Barrientos

El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Mario Riestra Piña, afirmó que la proliferación de bardas pintadas con nombres de aspirantes a una candidatura refleja una pugna interna dentro del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), así como un nulo respeto al llamado de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

El líder panista señaló que resulta evidente la disputa entre distintos perfiles morenistas por obtener una candidatura rumbo al proceso electoral intermedio del próximo año, lo que ha derivado en la promoción anticipada de su imagen a través de anuncios en bardas.

En este sentido, sostuvo que dichas acciones contravienen la instrucción presidencial de evitar la promoción personalizada mediante espectaculares y espacios públicos, además de representar una violación a la normativa electoral vigente al adelantarse a los tiempos establecidos por la ley.

“Lo que demuestra esto son las pugnas al interior de Morena. Claramente, muchos de los presidentes y presidentas municipales resultan incómodos para otros grupos al interior del partido, y es preocupante que el llamado presidencial esté siendo ignorado por los propios aspirantes”, expresó.

Riestra Piña reiteró que estas prácticas constituyen una irregularidad grave, al promover la imagen de actores políticos de manera ilegal y sin apego a las disposiciones electorales.

Finalmente, indicó que el PAN se encuentra en proceso de recabar pruebas documentales para sustentar las denuncias correspondientes, las cuales serán presentadas ante las autoridades electorales con el objetivo de que se apliquen las sanciones conforme a la ley.