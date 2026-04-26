Monaguillos de Puebla protagonizan peregrinación y oran por víctimas de la violencia

Jorge Barrientos

En el marco del cuarto domingo de Pascua, monaguillos de la arquidiócesis de Puebla protagonizaron una peregrinación desde el Parque del Carmen hasta la Catedral de Puebla, como parte de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones.

Desde temprana hora, niñas, niños y jóvenes que forman parte del servicio litúrgico en distintas parroquias se congregaron para participar en este recorrido, con el objetivo de visibilizar la importancia de las vocaciones dentro de la Iglesia y motivar a nuevas generaciones a integrarse a la vida pastoral.

Ataviados con sus vestimentas litúrgicas, los monaguillos caminaron por calles del Centro Histórico en un ambiente de recogimiento, acompañados por sacerdotes, formadores y familiares, quienes respaldaron esta expresión de fe.

La peregrinación concluyó en la Catedral de Puebla, donde los participantes asistieron a la misa dominical presidida por el arzobispo de Puebla, monseñor Víctor Sánchez Espinosa, quien subrayó el papel de los monaguillos como semillero de vocaciones sacerdotales.

Durante la jornada estuvieron presentes integrantes de la Pastoral Vocacional, entre ellos el presbítero Leonel Báez, coordinador diocesano, y el presbítero Fernando Ledezma, promotor vocacional, así como el presbítero Marco Antonio Sánchez, coordinador del Movimiento Familiar Cristiano.

En el marco de la celebración eucarística, se elevaron oraciones por el descanso eterno de personas que recientemente perdieron la vida en hechos de violencia en el país: la doctora Bertha Burciaga Mora, Angélique Brizeida Cuellar Calvario, Lázaro Mendoza Ramírez y Lina Alejandra Rodríguez.

La arquidiócesis de Puebla reiteró el llamado a fortalecer la oración por la paz, así como a impulsar la formación de los monaguillos como parte fundamental de la vida parroquial.