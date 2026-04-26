En Huauchinango no hay ambulancia para trasladar a joven de 19 años atropellada por taxista

Desde Puebla

Huauchinango, Pue. Una joven de 19 años, identificada como Mariel, se encuentra grave, atropellada por un taxista la madrugada de hoy en las inmediaciones del centro de salud local.

Según el relato de sus familiares, el responsable la dejó tirada en el lugar tras el impacto.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital General, donde inicialmente le dieron de alta; sin embargo, al no presentar reacción y encontrarse inconsciente, sus familiares la llevaron al módulo del IMSS en Necaxa, donde no pudieron atenderla por fallas en el sistema.

Ante la crítica situación de salud de su hija, el padre regresó nuevamente al Hospital General.

Paralelamente, acudió a la fiscalía para interponer la denuncia correspondiente y lograr el arresto del conductor responsable, pero se encontró con que las instalaciones se encontraban cerradas.

Personal de seguridad le informó que, al ser domingo, no hay atención de Ministerio Público y le indicaron regresar hasta el día lunes.

A pesar de intentar buscar apoyo directamente con el fiscal de la FIM, José Manuel González Jarquín, su oficina también estaba cerrada.

De vuelta en el nosocomio, el director del hospital informó que es necesario trasladar a la joven a la ciudad de Puebla por su estado crítico, pero no cuentan con ambulancia para ello.

Ante esta doble negligencia médica y administrativa, la familia hace un llamado urgente a la Fiscal General, Idamis Pastor Betancour y al fobernador del estado, para que intervengan y garanticen tanto la atención médica inmediata como la impartición de justicia, exigiendo que no se deje impune este hecho que pone en riesgo la vida de la joven.