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Video: Familiares de jóvenes desaparecidos exigen su localización

By Roberto Desachy / 26 abril, 2026

Desde Puebla

Familiares de Danna Xcaret Mora Vazquez y Mario Humberto Cruz Aparicio marcharon a lo largo de avenida Reforma, para pedir la localización de ambos jovenes desaparecidos el 19 de marzo del presente año.

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