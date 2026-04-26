Video: Familiares de jóvenes desaparecidos exigen su localización

Desde Puebla
Familiares de Danna Xcaret Mora Vazquez y Mario Humberto Cruz Aparicio marcharon a lo largo de avenida Reforma, para pedir la localización de ambos jovenes desaparecidos el 19 de marzo del presente año.
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