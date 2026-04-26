México, listo para el Mundial 2026: expertos de la FIFA destacan su capacidad operativa

Ciudad de México, 22 de abril de 2026. — Especialistas internacionales y líderes estratégicos confirmaron que México cuenta con la madurez operativa necesaria para albergar la Copa Mundial 2026, durante el foro inaugural DRUVEN Talks, titulado “Impacto más allá de la cancha”, donde se destacó que la organización del torneo se sustenta en una coordinación y comunicación estratégica sin precedentes.

En un encuentro bilingüe que reflejó la dimensión global del evento, representantes de la diplomacia, la academia y el sector empresarial analizaron la complejidad de ejecutar el torneo más grande en la historia del fútbol, el cual se desarrollará de manera simultánea en tres países y contemplará la participación de 48 selecciones, 16 sedes y 104 partidos.

Durante el panel, se abordaron los principales retos logísticos y operativos. Thibault Emmery, responsable del área de Team Services de la FIFA World Cup 2026, explicó que uno de los mayores desafíos es garantizar la consistencia operativa en un territorio amplio y diverso. Subrayó que el verdadero legado del torneo será demostrar que la coordinación global a esta escala es posible, estableciendo un nuevo estándar en el deporte internacional.

Los especialistas coincidieron en que el Mundial trasciende lo deportivo, posicionándose como un detonador de desarrollo en múltiples dimensiones. En materia de infraestructura y movilidad, se destacó que el evento ha impulsado proyectos estratégicos de transporte y servicios en las ciudades sede, generando beneficios directos para la población.

Asimismo, se resaltó el modelo comercial “Host City”, el cual permite por primera vez que empresas locales participen como patrocinadores en sus respectivas sedes, integrándose a la proyección internacional del torneo sin necesidad de ser socios globales de la FIFA.

En el ámbito social, se puntualizó que cada una de las 48 selecciones deberá realizar acciones comunitarias en sus sedes, garantizando un impacto positivo que trascienda más allá de la competencia deportiva.

El foro también abordó temas clave como la construcción de la narrativa global del Mundial, el papel de marcas y patrocinadores en un ecosistema de alta complejidad, los desafíos de coordinación trinacional y el legado tangible para las ciudades anfitrionas.

Por su parte, Francisco Rodríguez, responsable de Host City Monterrey FWC26, destacó la dimensión humana del torneo, al señalar que el fútbol continúa siendo un lenguaje universal capaz de conectar a las personas sin distinción.

La sesión, con una duración de una hora y media, puso énfasis en la necesidad de alinear intereses, narrativas y operaciones en un proyecto que se estima generará un impacto económico superior a los 40 mil millones de dólares.

Al cierre del encuentro, el moderador J. Omar Gutiérrez Bayardi, CEO de Dinamia, afirmó que, de acuerdo a los ponentes, México se encuentra listo para enfrentar el reto, gracias a la coordinación entre las sedes, la FIFA y los distintos niveles de gobierno. “Un evento de esta magnitud es un detonador de desarrollo y legado positivo para los países involucrados. Todo está listo para una verdadera fiesta mundialista”, concluyó.

El foro marcó el lanzamiento de DRUVEN Talks, una plataforma enfocada en el análisis de desafíos globales que requieren alineación estratégica entre distintos actores. Asimismo, el evento formó parte del cierre de actividades por el tercer aniversario de DRUVEN, reafirmando su compromiso con la generación de espacios de diálogo y conexión internacional de alto nivel.

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Sobre DRUVEN – druven.us

DRUVEN es una firma internacional de consultoría en influencia estratégica, especializada en relaciones públicas, asuntos públicos y análisis legal y regulatorio. Con presencia en Estados Unidos, Europa y México, la firma opera como Architects of Influence, diseñando estrategias que conectan narrativa, stakeholders y contexto para generar impacto real.

A través de su modelo de Stakeholder Advocacy, DRUVEN construye posicionamiento, legitimidad y resultados para organizaciones que operan en entornos complejos y de alto nivel de exposición, asegurando que la influencia se traduzca en decisiones, oportunidades y resultados tangibles.