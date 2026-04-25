En el primer bimestre de 2026, más de 18 millones de usaron RUTA

Erika Méndez

Durante el primer bimestre de 2026, más de 18 millones utilizaron la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA).

De acuerdo a estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Las cifras destacan que en total entre enero y febrero el número de usuarios fue de 18 millones 004 mil 368.

El registro fue 8 millones 854 mil 167 en enero y 9 millones 150 mil 201 en febrero. Del total 17 millones 572 mil 441 pagaron tarifa completa 431 mil 927 tarifa con cortesía.

En comparación con el mismo período del año pasado, este 2026 hubo aumento de un millón 402 mil 50 usuarios, pues el primer bimestre del 2025 registró 16 millones 602 mil 318.