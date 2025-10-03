Autopista Lerma–Tenango lleva dos semanas inundada y con cobro activo

EL VALLE

La autopista Lerma–Tenango del Valle se convirtió en un foco de inconformidad para automovilistas y transportistas, luego de que, desde hace más de dos semanas, permanece con severas afectaciones provocadas por inundaciones y encharcamientos a la altura de las Ciénegas del río Lerma.

Pese a que hay tramos completamente cubiertos de agua que ponen en riesgo la circulación, las unidades continúan transitando diariamente y la caseta de cobro sigue operando con normalidad, lo que ha provocado molestia entre usuarios que pagan una cuota sin recibir un servicio seguro.

Transportistas denunciaron que las lluvias recientes han agravado el problema, pues el agua no ha sido desahogada y la circulación es casi una misión imposible en algunos puntos. Señalaron que los charcos alcanzan niveles que dañan los vehículos y representan un peligro de accidentes, especialmente durante la noche.

“Estamos pagando por una autopista que parece laguna. No hay brigadas que drenen el agua, esto ya es un riesgo”, reclamó un automovilista.

De acuerdo con testimonios, la zona afectada se localiza a un costado de las Ciénegas del río Lerma, donde este año los niveles han alcanzado su máxima capacidad, lo que ha rebasado más espacios y por ende, la autopista que pasa por la zona.

Usuarios exhortaron de manera urgente a la concesionaria y a las autoridades estatales para atender la situación, pues advierten que las afectaciones no solo repercuten en la seguridad vial, sino también en la economía de quienes deben usar diariamente esta autopista para trasladarse hacia Toluca, Tenango del Valle y municipios aledaños del Valle de Toluca.