Detuvieron a presunto responsable de amenazar a estudiantes universitarios

Desde Puebla
Personal de la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Publica detuvo a presunto estudiante de la Facultad de Ciencias de la Computación por supuestas amenazas en redes sociales contra sus compañeros.
A traves de un comunicado de la dependencia, se sabe tambi3en que durante el operativo se aseguró un arma de fuego, dispositivos electrónicos y material relacionado con los mensajes.
