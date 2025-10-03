Detuvieron a presunto responsable de amenazar a estudiantes universitarios

Desde Puebla

Personal de la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Publica detuvo a presunto estudiante de la Facultad de Ciencias de la Computación por supuestas amenazas en redes sociales contra sus compañeros.

A traves de un comunicado de la dependencia, se sabe tambi3en que durante el operativo se aseguró un arma de fuego, dispositivos electrónicos y material relacionado con los mensajes.