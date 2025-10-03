“Manicomio 1760” llenará a Puebla de terror, suspenso y diversión

La Casa del Terror y el Circo del Horror unieron esfuerzos y talentos para presentar este espectáculo único y sin precedentes.

Del sábado 4 de octubre al domingo 9 de noviembre junto al Hospital Puebla.

Por Mino D’Blanc

Este sábado 4 de octubre la ciudad de Puebla se llenará de miedo, de suspenso y de diversión absoluta.

La Casa del Terror y El Circo del Horror han unido esfuerzos y talentos para presentar “Manicomio 1760”, algo nunca visto y que pondrá a temblar y a gritar y a cualquiera. El slogan lo dice todo: “¿qué pasaría si enfrentaras tus peores miedos?”. Y en efecto, ¡el terror viene por los asistentes a un manicomio nada común y muy paranormal!

Quien quiera saberlo, debe prepararse para vivir la pesadilla que jamás olvidará, por lo que no se puede perder este espectáculo lleno de terror, de suspenso y de diversión absoluta que estará de lunes a viernes a las 20:30 horas y los sábados y domingos a las 18:00 y 20:30 horas, instalado junto al Hospital Puebla, en la zona de Angelópolis.

Los boletos se adquieren en las taquillas en horario de 11:00 a 21:00 horas y tienen un costo de Palco: $400, Preferente: $300 y Zona General: $200. Cabe mencionar que son 2 atracciones por el precio de una sola.

“Manicomio 1760” se presentará del sábado 3 de octubre al domingo 9 de noviembre.

¡Nadie debe perdérselo!

.