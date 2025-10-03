Trump exige a Israel que deje de bombardear Gaza para negociar la entrega de rehenes; Hamas está listo para la paz, dice

EL UNIVERSAL

El presidente estadounidense, Donald Trump, posteó en Truth Social que cree que tras la respuesta de Hamas a su propuesta de paz, “creo que están listos para una paz duradera. Israel debe detener de inmediato el bombardeo de Gaza para que podamos liberar a los rehenes de forma segura y rápida”.

En el mensaje añadió que “ahora mismo, es demasiado peligroso hacerlo. Ya estamos negociando los detalles que aún deben resolverse. No se trata solo de Gaza, se trata de la tan ansiada paz en Medio Oriente”.

El presidente celebró un posible acuerdo de alto al fuego entre Israel y Palestina luego de la aceptación de Hamas al acuerdo propuesto por el mandatario y agradeció el apoyo internacional

El presidente afirmó que “todos serán tratados de manera justa” en el plan de paz sobre Gaza. En un video publicados en redes sociales, el mandatario agradeció “a los países que me ayudaron (…) Arabia Saudita, Qatar, Turquía, Jordania, y muchos otros”.

Añadió que “espero tener a los rehenes de vuelta a casa”. “Quiero decirles que es un día muy especial, quizá sin precedente en muchas formas”.

Más tarde, Hamas dijo que las declaraciones del presidente estadounidense pidiendo a Israel que deje de bombardear Gaza, son “alentadoras”, y afirmó que está listo para negociar inmediatamente la liberación de los rehenes y el fin de la guerra.

“Las declaraciones del presidente Trump sobre el cese inmediato de los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza son alentadoras, y Hamás está dispuesto a iniciar negociaciones de inmediato para lograr un intercambio de prisioneros, poner fin a la guerra y garantizar la retirada del ejército israelí de la Franja de Gaza”, declaró a la AFP un portavoz de Hamás, Taher al Nunu.

Hamas afirmó el viernes que está dispuesto a liberar a todos los rehenes que tiene en Gaza en el marco de la propuesta de cese al fuego del presidente estadounidense.

“El movimiento anuncia su aprobación para la liberación de todos los rehenes – vivos y restos mortales – según la fórmula de intercambio incluida en la propuesta del presidente Trump”, señaló el movimiento islamista palestino en un comunicado, y añadió que está listo para iniciar negociaciones “para discutir los detalles”.

Pero un alto responsable de Hamas, dijo después que el plan de Trump es “impreciso” y son necesarias negociaciones.

La respuesta de Hamas al plan de Trump no dice nada sobre su desarme.

Trump había dado a Hamas hasta las 22 horas (GMT) del domingo para que aceptara su plan de paz en Gaza y advirtió este viernes al movimiento islamista palestino que si lo rechazaba se enfrentará “al infierno”.

“Si este ACUERDO FINAL no se alcanza, el INFIERNO TOTAL, como nadie ha visto antes, se desatará contra Hamás”, escribió el mandatario en su plataforma Truth Social.

El magnate republicano fijó este plazo después de que un dirigente de Hamás dijera que el movimiento necesitaba más tiempo para estudiar el proyecto, que cuenta con el respaldo del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Trump hablará este viernes sobre la “aceptación” del plan de paz por parte de Hamás, según la Casa Blanca.

“Hamás sigue en consultas sobre el plan de Trump (…) e informó a los mediadores de que las consultas continúan y es necesario algo de tiempo”, declaró bajo anonimato este alto mando del movimiento a AFP.