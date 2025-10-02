TsarBomba redefine la relojería de lujo con innovación, disrupción y expansión global

Staff/RG

Tsar Bomba llega a México de la mano de Rafa Márquez

No es sólo un reloj, es una explosión de estilo y disrupción que está conquistando al mundo.

Con apenas unos años en el mercado, Tsar Bomba se ha consolidado como una marca de relojería de nueva generación que está transformando la industria a nivel mundial. Inspirada en la potencia de la ingeniería atómica y en la precisión de la artesanía relojera, Tsar Bomba combina tradición e innovación para crear piezas únicas que marcan un antes y un después en la forma de concebir el lujo.

La propuesta de la marca no es solamente estética, sino profundamente funcional, gracias a su tecnología de piezas intercambiables, un sistema patentado a nivel mundial, los relojes Tsar Bomba permiten intercambiar biseles, coronas y correas en cuestión de segundos, ofreciendo a cada usuario la posibilidad de personalizar su reloj de manera sencilla, rápida y segura.

Con más de 30 patentes, movimientos suizos y japoneses, más de 100 registros nacionales e internacionales, presencia en más de 40 países, 200 puntos de venta y más de 500,000 clientes alrededor del mundo, Tsar Bomba no sólo es una marca global, es un referente de cómo la innovación puede convivir con la tradición suiza y la precisión japonesa. Reconocimientos como el French Design Award y el Muse Design Award avalan su constante búsqueda de excelencia y creatividad.

En México, uno de los mercados más relevantes para la relojería de lujo, Tsar Bomba ya está marcando tendencia con la apertura de boutiques exclusivas y presencia en los principales almacenes de Palacio de Hierro. Su estilo provocador y vanguardista, unido a su apuesta por movimientos japoneses y suizos, está conquistando a una nueva generación de apasionados por la alta relojería.

Por primera vez, Tsar Bomba participará en el Salón Internacional Alta Relojería de México (SIAR), la principal plataforma de alta relojería en América Latina. Escenario en el que presentará sus nuevas colecciones. La exhibición estará encabezada por Steven Lan, fundador de la marca, CEO global y director creativo de Tsar Bomba.

Como símbolo de la fusión entre tradición, disrupción y elegancia, Tsar Bomba ha lanzado una colaboración especial con Rafael Márquez, legendario capitán de la Selección Mexicana, ícono de la Copa Mundial de la FIFA y referente global de estilo. Márquez encarna la sofisticación y el espíritu disruptivo que definen a Tsar Bomba.