Tras denuncias ciudadanas, catea FGE inmueble en Atlixco; detuvo a cinco personas y aseguró narcóticos

Staff/RG

En cumplimiento a una orden girada por el Juez de Control, la Fiscalía General del Estado cateó un inmueble en el municipio de Atlixco, logrando el aseguramiento de múltiples dosis de droga y la detención de cinco personas presuntamente vinculadas a actividades de narcomenudeo.

Derivado de una denuncia anónima, se emprendieron investigaciones para confirmar la existencia de un inmueble presuntamente vinculado con la venta de sustancias ilícitas, logrando su localización en la calle 11 sur, colonia Centro, del municipio de Atlixco, Puebla.

El órgano jurisdiccional concedió la orden de cateo, con base en los datos de prueba aportados por la Representación Social.

Durante la intervención por parte de agentes de investigación, se logró la detención de Erika N., Arturo N., Alejandro N., Eduardo N. y José Roberto N. en posesión de 10 bolsas con polvo blanco con características de la cocaína, una bolsa con hierba verde con características propias de la marihuana, dos pipas de cristal con sustancia blanquecina en su interior y una báscula gramera.

Las personas detenidas y los indicios asegurados fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público para dar continuidad a las investigaciones correspondientes.