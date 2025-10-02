FGE suma 100 cuerpos entregados a través del programa de Identificación Humana

Erika Méndez

Este 2 de octubre, la Fiscalía General del Estado (FGE) entregó el cuerpo número 100 del programa de Identificación Humana.

El director del Instituto de Ciencias Forenses, Alejo Rogelio Carpio destacó que se trató de un hombre en calidad de calle, quien falleció hace 10 años y se encontraba en el Centro de Resguardo Temporal del Panteón de la Piedad.

Destacó que hasta el momento el programa tiene 110 fotografías de personas encontradas sin vida, no solo de Puebla, también hay de estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Tlaxcala, Morelos y Michoacán.