Gobierno de Puebla propone borrar el nombre de Gustavo Díaz Ordaz a escuelas públicas

María Huerta

Por la masacre del 2 de octubre de 1968 en México, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, solicitó a la secretaría de Educación Pública (SEP) realizar una consulta entre padres de familia, estudiantes y directivos de las escuelas con el nombre de Gustavo Díaz Ordaz, para cambiarlo.

Alejandro Armenta sostuvo que la decisión debe surgir de la propia comunidad escolar, por ello, le envió un oficio al consejero jurídico, Raúl Pineda para que la secretaría de Educación Pública (SEP) inicie el proceso.

Detalló el gobernador Alejandro Armenta que la primera consulta será determinar si se considera pertinente el cambio de nombre de la institución educativa, en el marco de la masacre del 2 de octubre de 1968.

El consejero jurídico Raúl Pineda comentó que, en caso de que la mayoría se pronuncie a favor, se llevará a cabo una segunda votación, para que la comunidad educativa proponga nuevos nombres alineados a los valores de paz, justicia y memoria histórica.