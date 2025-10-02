Puebla, sede del Tech Capital Summit 2025

Erika Méndez
El gobierno de Puebla anunció que la entidad será sede del Tech Capital Summit 2025, donde se pondrá a la Inteligencia Artificial como motor de desarrollo.
La titular de la secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Celina Peña Guzmán, detalló que el evento se llevará a cabo del 15 al 17 de octubre en el Centro Expositor.
Habrá más de 60 speakers nacionales e internacionales, expertos en las nuevas tecnologías, quienes realizarán diversas actividades como sumobots con varias arenas simultaneas.
You may also like
-
Colaboración científica en la BUAP para dar certeza teórica a propuestas experimentales
-
Puebla registra cuatro asaltos diarios a transportistas
-
Rutas del norte de la ciudad, 13 y 43 registran más robos en el transporte público: Félix Pallares
-
Video: Caos en el bulevar 5 de Mayo tras cierre de vialidad
-
Marchan y amagan con tomar la caseta México Puebla