Puebla, sede del Tech Capital Summit 2025

Erika Méndez

El gobierno de Puebla anunció que la entidad será sede del Tech Capital Summit 2025, donde se pondrá a la Inteligencia Artificial como motor de desarrollo.

La titular de la secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Celina Peña Guzmán, detalló que el evento se llevará a cabo del 15 al 17 de octubre en el Centro Expositor.

Habrá más de 60 speakers nacionales e internacionales, expertos en las nuevas tecnologías, quienes realizarán diversas actividades como sumobots con varias arenas simultaneas.