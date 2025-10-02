Falleció la ex presidenta municipal de Huauchinango, Pilar Jiménez de Giorgana

Abelardo Domínguez

La comunidad de Huauchinango participa el sensible fallecimiento de la profesora Pilar Jiménez de Giorgana, quien dejó una huella en la política local al fungir como presidenta municipal de 1990 a 1993. La noticia de su deceso ha impactado a la esfera política y social de la Sierra Norte de Puebla, dada la relevancia de su trayectoria y la de su familia.

Pilar Jiménez de Giorgana fue una figura prominente en la región y un miembro de una familia con larga trayectoria política en Puebla. Era hermana del ex gobernador de Puebla, Guillermo Jiménez Morales y madre del también político, Víctor Giorgana, quien ocupó el cargo de diputado local.

Diversas personalidades y organismos han externado sus condolencias a la familia Jiménez de Giorgana, reconociendo el legado de la ex Alcaldesa en el municipio.

Descanse en paz.