Lluvias y tormenta eléctrica durante la tarde-noche este jueves en Puebla capital

Desde Puebla

El Gobierno de la Ciudad informa que se espera un día parcialmente nublado con alta probabilidad de lluvias acompañadas de tormentas eléctricas durante la tarde.

Se prevé una acumulación de lluvia entre 0 y 5 mm aproximadamente a las 16:00 horas.

Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13°C y una máxima de 24°C.

El índice UV será extremo, se recomienda evitar la exposición prolongada al sol y usar protector solar.

La calidad del aire se mantiene en niveles buenos.

Es fundamental mantenerse informado y tomar precauciones ante las condiciones climáticas previstas.

Las tormentas eléctricas pueden presentarse de forma repentina, se exhorta a la población a evitar actividades al aire libre durante su presencia, especialmente en espacios abiertos o con árboles altos.

Asimismo, se recomienda resguardar objetos que puedan volarse con el viento y mantener limpias coladeras y desagües para evitar encharcamientos.

A través del Departamento de Alertamiento e Información de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, exhorta a la población, a que en esta temporada de lluvia, se recomienda portar un impermeable o paraguas resistente, revisar el estado de techos y bajadas de agua en los hogares, y evitar cruzar calles inundadas.

En caso de tormenta eléctrica, es importante desconectar aparatos electrónicos y no resguardarse bajo árboles.

Al conducir, disminuya la velocidad, encienda las luces, mantenga distancia entre vehículos y extreme precauciones en zonas de baja visibilidad o con acumulación de agua.

Estas recomendaciones forman parte del Comité Tlaloc, iniciativa interinstitucional para la prevención y atención de fenómenos meteorológicos.

Para reportes de afectaciones o emergencias, la ciudadanía puede comunicarse al teléfono 072 o al 911, disponibles las 24 horas.