En San Pedro Cholula atrapan a dos mujeres por robo a comercio

Desde Puebla

*2 de octubre, 2025. San Pedro Cholula, Pue. -* Como resultado de las acciones operativas implementadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula (SSC Cholula), policías municipales frustraron un intento de robo en una tienda departamental ubicada en la calle 5 Sur, en la zona centro del municipio.

Al arribar al establecimiento tras un reporte de robo en proceso, el gerente señaló a dos mujeres como probables responsables de sustraer mercancía sin pagar. Conforme a los protocolos de actuación policial, se efectuó una inspección preventiva, localizando diversos artículos ocultos en sus bolsos.

Por tal motivo, ambas fueron aseguradas y trasladadas a las instalaciones de la SSC Cholula, para dar inicio a los procesos correspondientes.