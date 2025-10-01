Sentencian a 47 años de prisión a mujer por homicidio de su hija en Ixtapaluca

EL VALLE

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que obtuvo una sentencia de 47 años de prisión en contra de Aidé López Ángeles, declarada culpable del delito de homicidio calificado en agravio de su hija menor de edad.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 22 de septiembre de 2023 en un domicilio ubicado en la colonia Alfredo del Mazo, en Ixtapaluca, donde la mujer agredió a la menor, ocasionándole lesiones que derivaron en su fallecimiento. Posteriormente, la sentenciada huyó del lugar.

Tras conocer lo ocurrido, el Ministerio Público inició las diligencias correspondientes y solicitó una orden de aprehensión en contra de López Ángeles, la cual fue cumplimentada por elementos de la corporación. La mujer fue ingresada a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, donde enfrentó proceso legal.

Una vez acreditada su responsabilidad, la Autoridad Judicial impuso la condena de 47 años de prisión, además de una multa de 184 mil 135 pesos y el pago de 227 mil 190 pesos por concepto de reparación del daño moral.

La FGJEM reiteró su compromiso de procurar justicia y sancionar con todo el peso de la ley los delitos cometidos en agravio de niñas, niños y adolescentes en el Estado de México.