Ariadna Ayala, invita a vivir el Festival Valle de Catrinas 2025 en la Capital del Día de Muertos

Staff/RG

Atlixco se alista para convertirse nuevamente en la Capital del Día de Muertos con la inauguración del Festival Internacional Valle de Catrinas 2025, que tendrá lugar este viernes 3 de octubre a las 19:00 horas en el zócalo de la ciudad.

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala invita a familias y visitantes a disfrutar de esta quinta edición que estará dedicada a los oficios de México, en homenaje al talento, la creatividad y la identidad cultural que distinguen a la ciudad.

Este año se exhibirán 25 catrinas monumentales: 17 en Atlixco y 8 que viajarán a destinos nacionales e internacionales. Entre ellas, dos volverán a Times Square, Nueva York, una llegará a Colombia, otra a Guanajuato, además de las de Casa Aguayo, la Cámara de Diputados, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y una pieza sorpresa que será revelada durante la inauguración.

Ariadna Ayala resaltó que todas las esculturas son elaboradas por artistas plásticos atlixquenses, quienes con ingenio y dedicación mantienen vivas las tradiciones que dan identidad a la región.

Este año como parte de las actividades, se suma a este festival, el espectáculo de “Catrinia”, que se llevará a cabo en el Centro de Convenciones, impulsado por empresarios locales para enriquecer la experiencia de los visitantes.

Con esta edición, Ariadna Ayala y Atlixco reafirman su liderazgo como referentes culturales y turísticos de México, invitando a todas y todos a vivir la magia, el arte y el color del Festival Internacional Valle de Catrinas 2025.