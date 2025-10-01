Matan a jefe policial de la CDMX frente a su esposa

ARISTEGUI NOTICIAS

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México confirmó la muerte de José Jacinto Ponce Alfaro, jefe del Sector Tlatelolco, quien perdió la vida durante un intento de asalto en el municipio de Chalco, Estado de México.

El ataque ocurrió cuando el mando policial se encontraba en su día de descanso y viajaba en motocicleta acompañado de su esposa, también integrante de la corporación.

De acuerdo con la tarjeta informativa de la SSC, el ataque se registró el domingo 28 de septiembre en la colonia Benito Juárez de Chalco.

El mando policial y su pareja habían salido de una tienda departamental cuando fueron interceptados por dos hombres armados que intentaron despojarlos de la motocicleta en la que viajaban.

Según el reporte, al resistirse al asalto, los agresores dispararon en contra de Ponce Alfaro, quien murió en el lugar a consecuencia de los impactos de bala.

La corporación informó que paramédicos de la Cruz Roja Mexicana diagnosticaron al conductor sin signos vitales, mientras que la mujer fue llevada a un hospital para su pronta atención médica.

El titular de la corporación capitalina, Pablo Vázquez Camacho, expresó su condena al ataque y destacó la trayectoria del mando policial. También informó que la esposa del mando, quien resultó lesionada en los hechos, recibe atención médica en un hospital y cuenta con el apoyo jurídico, médico y psicológico de la institución.

Las autoridades capitalinas informaron que se coordinan con la Policía Municipal de Chalco y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para identificar a los responsables. Se revisan cámaras de videovigilancia de la zona como parte de las primeras indagatorias.

La SSC enfatizó que, al igual que en otros casos, “no habrá impunidad, los responsables serán detenidos y deberán enfrentar a la justicia”.