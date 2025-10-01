Playoffs MLB 2025: Calendario y resultados en postemporada de Grandes Ligas

SÉPTIMA ENTRADA
Ha comenzado la postemporada de las Grandes Ligas de Beisbol con 12 equipos buscando la gloria absoluta en la próxima Serie Mundial para proclamarse como los campeones de otra emocionante campaña. Mantente actualizado sobre todas las incidencias en los playoffs de la MLB con el calendario y resultados de cada jornada hasta que se defina el Clásico de Otoño.
Equipos clasificados a la postemporada de Grandes Ligas
Liga Americana
- Toronto Blue Jays
- Seattle Mariners
- Cleveland Guardians
- New York Yankees
- Boston Red Sox
- Detroit Tigers
Liga Nacional
- Milwaukee Brewers
- Philadelphia Phillies
- Los Angeles Dodgers
- Chicago Cubs
- San Diego Padres
- Cincinnati Reds
Formato de los Playoffs en MLB
Los Playoffs de las Grandes Ligas de Béisbol se dividen en 4 etapas: Serie de Comodines, Serie Divisional, Serie de Campeonato y Serie Mundial.
La Serie de Comodines se juega al mejor de 3 partidos, es decir, avanza el que gane 2 de 3 posibles desafíos. La Serie Divisional premiará al ganador en 3 de máximo 5 juegos, mientras que la Serie de Campeonato y la Serie Mundial se disputa a ganar 4 de 7 compromisos.
Los equipos con los dos mejores récords en cada liga obtuvieron el derecho a descansar en la primera ronda, dejando a los 4 restantes jugar la Serie de Comodines. Los dos equipos que ganen su serie en la primera ronda avanzarán a la Serie Divisional.
Calendario y resultados de los Playoffs MLB 2025
Serie de Comodines
Martes 30 de septiembre
- Juego 1: Tigers 2-1 Guardians (Serie 1-0 a favor de Detroit)
- Juego 1, Padres 1-3 Cubs (Serie 1-0 a favor de Chicago)
- Juego 1, Red Sox 3-1 Yankees (Serie 1-0 a favor de Boston)
- Juego 1, Reds 5-10 Dodgers (Serie 1-0 a favor de Los Angeles)
Miércoles 1 de octubre
- Juego 2: Tigers vs. Guardians: Progressive Field, 1:08 PM ET
- Juego 2, Padres vs. Cubs: Wrigley Field, 3:08 PM ET
- Juego 2, Red Sox vs. Yankees: Yankee Stadium, 6:08 PM ET
- Juego 2, Reds vs. Dodgers: Dodger Stadium, 9:08 PM ET
Jueves 2 de octubre
- Juego 3: Tigers vs. Guardians: Progressive Field, 1:08 PM ET*
- Juego 3, Padres vs. Cubs: Wrigley Field, 3:08 PM ET*
- Juego 3, Red Sox vs. Yankees: Yankee Stadium, 6:08 PM ET*
- Juego 3, Reds vs. Dodgers: Dodger Stadium, 9:08 PM ET*
*En caso de ser necesario
Serie Divisional
Sábado 4 de octubre
- Juego 1, Yankees/Red Sox vs. Blue Jays: Rogers Centre, Horario por definir
- Juego 1, Dodgers/Reds vs. Phillies: Citizens Bank Park, Horario por definir
- Juego 1, Padres/Cubs vs. Brewers: American Family Field, Horario por definir
- Juego 1, Tigers/Guardians vs. Mariners: T-Mobile Park, Horario por definir
Domingo 5 de octubre
- Juego 2, Yankees/Red Sox vs. Blue Jays: Rogers Centre, Horario por definir
- Juego 2, Tigers/Guardians vs. Mariners: T-Mobile Park, Horario por definir
Lunes 6 de octubre
- Juego 2, Dodgers/Reds vs. Phillies: Citizens Bank Park, Horario por definir
- Juego 2, Padres/Cubs vs. Brewers: American Family Field, Horario por definir
Martes 7 de octubre
- Juego 3, Blue Jays vs. Yankees/Red Sox: Horario y sede por definir
- Juego 3, Mariners vs. Tigers/Guardians: Horario y sede por definir
Miércoles 8 de octubre
- Juego 4, Blue Jays vs. Yankees/Red Sox: Horario y sede por definir*
- Juego 4, Mariners vs. Tigers/Guardians: Horario y sede por definir*
- Juego 3, Brewers vs. Padres/Cubs: Horario y sede por definir
- Juego 3, Phillies vs. Dodgers/Reds: Horario y sede por definir
Jueves 9 de octubre
- Juego 4, Brewers vs. Padres/Cubs: Horario y sede por definir*
- Juego 4, Phillies vs. Dodgers/Reds: Horario y sede por definir*
Viernes 10 de octubre
- Juego 5, Yankees/Red Sox vs. Blue Jays: Rogers Centre, Horario por definir*
- Juego 5, Tigers/Guardians vs. Mariners: T-Mobile Park, Horario por definir*
Sábado 11 de octubre
- Juego 5, Dodgers/Reds vs. Phillies: Citizens Bank Park, Horario por definir*
- Juego 5, Padres/Cubs vs. Brewers: American Family Field, Horario por definir*
*En caso de ser necesario
Serie de Campeonato
- Del sábado 12 al martes 21 de octubre
Serie Mundial
- Del viernes 24 de octubre al sábado 1 de noviembre
You may also like
-
América gana y clasifica a semifinales de Concacaf W Champions Cup
-
Isaac del Toro, séptimo en el Mundial de Ciclismo de Ruta
-
Horarios F1: ¿Cuándo y dónde ver el GP de Singapur en México?
-
Osiris Machado rompe récord histórico y conquista el oro en Nueva Delhi
-
Alcaraz logra en Tokio su octavo título en 2025, pero renuncia a Shanghái