América gana y clasifica a semifinales de Concacaf W Champions Cup

América Femenil cerró de manera invicta la fase grupal de la W Concacaf Champions Cup 2025. Con goles de Kiana Palacios y de Jana Gutiérrez, las Águilas superaron al Orlando Pride (2-0), que decepcionó en su visita al Estadio Ciudad de los Deportes.

Las vigentes campeonas de la liga profesional femenil de Estados Unidos llegaban a la cita con altas expectativas por contar en sus filas con la estrella mexicana Jacqueline Ovalle, aunque la ex de los Tigres no fue titular y se limitó a contener las emociones en la suplencia la mayor parte del cotejo.

La predicción de Ángel Villacampa previo al cotejo se hizo factor, la localía y la ausencia de la figura de las visitantes, Marta. El Orlando Pride sucumbió ante la altura, pese a ser uno de los equipos con mejor rendimiento físico de la liga norteamericana.

Con la posesión de su lado, las Águilas abrieron el marcador apenas a los siete minutos, en un embate encabezado por Bruna Vilamala. La ex del Barcelona sacó un potente remate que la guardameta McKinley Crone rechazó. Pero al rebote llegó Kiana Palacios para mandarla a las redes.

A la par, ambos equipos realizaron sorpresivos cambios en el primer tiempo. Summer Yates abandonó al 19’ por las estadounidenses. Aunque la alarma la encendió Chidinma Okeke, aparentemente por una recaída física.

Para la segunda mitad el Orlando Pride no logró salir de su letargo. Tuvo un par de destellos que merecieron la atención de la guardameta Sandra Paños. Incluso el ingreso de “la Maga” Ovalle, al 61’, no alteró la balanza. Sirvió para que la tribuna hirviera entre aplausos y abucheos hacia la mexicana que hizo historia al convertirse en uno de los fichajes más caros del futbol femenil.

Destacó en el asombro del público el juego rápido y de sacrificio de Carson Pickett. La lateral del Orlando Pride padece la reducción de su extremidad superior izquierda, lo que ha generado admiración en el entorno de la National Women’s Soccer League (NWSL).

Las dirigidas por Ángel Villacampa amarraron las tres unidades de la noche y el liderato (10 puntos), con una anotación de Jana Gutiérrez que aumenta la confianza para la siguiente fase del Final Four.

Por su parte, el Orlando Pride sigue en la lucha por clasificar segundo (seis puntos), al contar todavía con un juego pendiente, pero deberá esperar combinación de otros resultados que involucran al Pachuca (3), Alajuelense (1) y Chorrillo FC (0).