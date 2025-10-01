Toluca vs LA Galaxy: dónde ver el duelo entre Liga MX y MLS hoy, a qué hora es el Campeones Cup, alineaciones y pronóstico

MARCA

El duelo de campeones llega hoy, dos gigantes se batirán en duelo por la gloria, el honor y una buena suma de dinero, aquí en Marca te traemos toda la información para que no te lo pierdas.

El futbol internacional tendrá un capítulo especial este miércoles 1 de octubre de 2025, cuando el Toluca de la Liga MX se enfrente al LA Galaxy de la Major League Soccer (MLS) en la gran final de la Campeones Cup 2025. El encuentro pondrá frente a frente a dos equipos con estilos distintos pero con un mismo objetivo: quedarse con el trofeo que premia al mejor club entre las dos ligas más importantes de Norteamérica.

El choque genera gran expectativa, no solo por el atractivo del torneo, sino porque significa un duelo de orgullo entre la Liga MX y la MLS. Para el cuadro mexicano, levantar este título representaría consolidar su buen momento en la temporada; para el equipo angelino, sería la oportunidad de confirmar su crecimiento competitivo frente al futbol mexicano.

¿Cómo llega Toluca vs LA Galaxy a la Campeones Cup?

El Toluca llega motivado tras una buena racha en el Apertura 2025 de la Liga MX, donde ha mostrado solidez ofensiva gracias a su delantero estelar y una defensa que ha sabido recomponerse después de un inicio irregular. Su técnico ha insistido en que ganar la Campeones Cup es prioridad para darle un título internacional al club.

Por su parte, el LA Galaxy afronta este compromiso con una plantilla que combina experiencia y juventud. Aunque en la MLS no atraviesan su mejor momento en la tabla, este partido representa una oportunidad única de reivindicación. La presencia de figuras internacionales y el respaldo de su afición hacen que el cuadro californiano se presente como un rival de cuidado.

Resultados previos Toluca vs LA Galaxy

Toluca y LA Galaxy no tienen enfrentamientos directos en competencias oficiales, por lo que este partido sera un punto de flexión para ver hacía que lado se inclina la balanza.

En encuentros previos de la Campeones Cup, los equipos de la Liga MX han mantenido un dominio, aunque la MLS ha comenzado a equilibrar la balanza en los últimos años, con victorias significativas que han encendido la rivalidad.

¿A qué hora es el partido Toluca vs LA Galaxy?

El partido entre Toluca y LA Galaxy por la Campeones Cup 2025 se disputará este miércoles 1 de octubre a las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

¿En qué estadio juegan Toluca vs LA Galaxy?

La sede de este duelo será el BMO Stadium de Los Ángeles, California, casa del LAFC, pero elegido como escenario neutral para esta final. Con capacidad para más de 22 mil aficionados, el inmueble promete un ambiente vibrante, con mayoría de seguidores del Galaxy, aunque también se espera una importante presencia de aficionados mexicanos apoyando al Toluca.

¿Por dónde ver el partido Toluca vs LA Galaxy en vivo?

La Campeones Cup 2025 podrá seguirse en México a través de varios medios: