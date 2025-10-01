Marcha del 2 de octubre en CDMX: Ruta, hora y alternativas viales

EXCELSIOR
- A 57 años de la masacre de estudiantes de Tlatelolco en 1968, este jueves 2 de octubre se realizará la marcha en la CDMX.
A 57 años de la masacre de estudiantes de Tlatelolco en 1968, este jueves 2 de octubre del 2025 se realizará la marcha en la Ciudad de México (CDMX), en conmemoración de la fecha.
Como cada año, contingentes se han dado cita en la capital del país por los jóvenes asesinados por orden del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz.
Este jueves, la movilización también exigirá justicia por otras causas, entre ellas:
Caso Ayotzinapa: Exigen que el gobierno tome acciones concretas para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas.
Alto al genocidio en Gaza: Por el llamado a la paz y a la justicia en el contexto del conflicto en Gaza, que ha dejado más de 60 mil muertos desde 2023.
Desaparecidos en México: Buscan visibilizar el dolor de las familias que enfrentan la desaparición de sus seres queridos.
¿A qué hora inicia la marcha del 2 de octubre en CDMX?
El Comité 68 Pro Libertades Democráticas es quien convocó a la marcha de este jueves 2 de octubre a las 16:00 horas.
Pese a la hora acordada, se espera que varios colectivos se concentren horas antes en puntos cercanos a la Plaza de las Tres Culturas.
En el Metro Tlatelolco, por ejemplo, se dio cita el Conservatorio Nacional de Música y la Brigada Silvestre Revueltas a partir de las 15:00 horas.
Ruta de la movilización este jueves
El punto de partida será la Plaza de las Tres Culturas, lugar donde ocurrió la masacre en 1968.
Esta movilización, como las anteriores, tiene como destino el Zócalo capitalino, en el Centro Histórico.
La ruta será la siguiente:
- Plaza de las Tres Culturas (Tlatelolco)
- Avenida Ricardo Flores Magón
- Eje Central Lázaro Cárdenas
- Avenida 5 de Mayo
- Zócalo de la CDMX
Alternativas vialesCon motivo de la movilización, las calles por donde pasarán los contingentes estarán cerradas y resguardadas con vallas metálicas.Por lo anterior, se recomiendan las siguientes opciones viales:
- Avenida de los Insurgentes
- Circuito Interior
- Avenida Congreso de la Unión (Eje 2 Oriente)
- Eje 1 Oriente
- Avenida Chapultepec
- Avenida Doctor Río de la Loza
- Avenida José María Izazaga
- Avenida Fray Servando Teresa de Mier
