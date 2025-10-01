Pide SRE se garanticen derechos y atención consular a mexicanos en Flotilla que iba a Gaza

LA JORNADA

Ciudad de México. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó este miércoles que solicitó a Israel acceso consular y que los derechos de los mexicanos detenidos tras la interceptación de la Flotilla Global Sumud sean garantizados conforme al derecho internacional aplicable.

La dependencia detalló en un mensaje en X que la embarcación fue interceptada este miércoles y sus tripulantes quedaron bajo custodia de las autoridades israelíes. Los mexicanos que viajaban en la flotilla son Carlos Pérez Osorio, Ernesto Ledesma Arronte, Sol González Eguía, Arlín Gabriela Medrano Guzmán, Laura Alejandra Veléz Ruiz Gaitán, Miriam Moreno Sánchez y Diego Vázquez Galindo.

En un mensaje difundido en la red social X, la Cancillería indicó que la Embajada de México en Israel (@EmbaMexIsr) ya presentó una solicitud formal para tener acceso consular a los detenidos y pidió garantizar en todo momento sus derechos e integridad.

La SRE destacó que ha dado seguimiento puntual a esta iniciativa desde el 2 de septiembre, cuando la flotilla partió de Barcelona con rumbo al Mediterráneo oriental, manteniendo comunicación tanto con las embajadas de la región como con los familiares de las personas mexicanas que forman parte de la expedición.

La Cancillería reiteró que continuará atenta a la situación y en contacto con las autoridades israelíes para asegurar que se respeten los derechos de sus connacionales.