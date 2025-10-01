Arranca Tonantzin Fernández la rehabilitación de la calle Revolución en Santa Bárbara Almoloya

Staff/RG

La presidenta municipal afirmó que, en su administración, ninguna junta auxiliar se quedará atrás

*30 de septiembre, 2025. San Pedro Cholula, Pue. – Con la firme convicción de abatir el rezago en todas las juntas auxiliares, así como de cumplir el compromiso de mejorar las vialidades y la movilidad de las familias cholultecas, la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, dio el banderazo de arranque a la rehabilitación de una calle más.

En la junta auxiliar de Santa Bárbara Almoloya, la edil, acompañada del presidente auxiliar Félix Huitzil, la directora de Obras Públicas, Narcisa Cariño, así como de regidores, puso en marcha los trabajos de rehabilitación de la calle Revolución, en el tramo comprendido entre el concreto hidráulico existente y el cadenamiento 0+475.

Durante el evento, Félix Huitzil agradeció a la presidenta municipal por atender una de las principales demandas de la comunidad, al destacar que esta vialidad no había recibido intervención alguna desde su creación. Reconoció además la disposición del Ayuntamiento para sumar esfuerzos en beneficio de Santa Bárbara Almoloya.

Por su parte, Narcisa Cariño subrayó que todas las obras de la actual administración se ejecutan bajo rigurosos estudios de calidad y con los materiales adecuados para garantizar su durabilidad, al tiempo que informó que los trabajos tendrán una duración estimada de dos meses.

Finalmente, Tonantzin Fernández resaltó que su gobierno realiza obras con sentido y justicia social, priorizando vialidades estratégicas y combatiendo el abandono que sufrió San Pedro Cholula durante años.

Asimismo, puntualizó que en su primer año de gobierno todas las juntas auxiliares han recibido una o más obras públicas, hecho histórico para el municipio, y reiteró su compromiso de seguir llevando más y mejores acciones a cada rincón de San Pedro Cholula.