Miércoles con 80% de posibilidades de lluvia en Puebla capital

Desde Puebla

El Gobierno de la Ciudad informa a la población que se esperan condiciones parcialmente nubladas durante la mañana, con un aumento de nubosidad hacia la tarde. Se pronostica una alta probabilidad de lluvia acompañada de tormenta eléctrica entre las 16:00 y 20:00 horas, con una acumulación aproximada de 5 mm.

La temperatura máxima será de 22°C y la mínima de 13°C. El índice UV se encuentra en nivel extremo, por lo que se recomienda el uso de protector solar, ropa adecuada y evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y 15:00 horas. La calidad del aire se mantiene en nivel bueno.

Esta información es proporcionada por el Departamento de Alertamiento e Información de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, con el fin de brindar a la ciudadanía herramientas para una mejor toma de decisiones ante condiciones meteorológicas adversas.

En caso de que tu vehículo quede varado en una zona inundada, es importante mantener la calma, no intentar encender el motor, ya que esto puede causar daños irreversibles. Si es posible, abandona el vehículo por las ventanas y busca un lugar seguro.

Si no puedes salir, llama de inmediato a los servicios de emergencia 911. Asimismo, se recomienda evitar circular por zonas con historial de encharcamientos o bajos, y mantenerse informado a través de los canales oficiales.