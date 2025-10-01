Rehabilitan fuentes en el Paseo Bravo 

– _Se realizó la revitalización de las fuentes: Colonial, Circulares 1 y 2, Conchitas 1 y 2, Libre Expresión, Juan de Palafox y Mendoza y el Tapete Paseo Bravo_

Desde Puebla

Puebla, Pue., 01 de octubre de 2025.- Comprometido con la recuperación de espacios públicos que unen y generan comunidad, el gobierno de la ciudad inauguró la rehabilitación integral de las fuentes en el emblemático Paseo Bravo, a través de la estrategia “Fuentes que Brillan”, beneficiando a más de 13 mil personas que disfrutan diariamente de este pulmón urbano.

Los trabajos realizados contemplaron la revitalización de las fuentes: Colonial, Circulares 1 y 2, Conchitas 1 y 2, Libre Expresión, Juan de Palafox y Mendoza y el Tapete Paseo Bravo. Estas intervenciones incluyeron mantenimiento integral en los sistemas eléctricos e hidráulicos, la sustitución de iluminación ornamental y labores de pintura, devolviendo a cada fuente su esplendor original.

En su mensaje, el secretario de Servicios Públicos, Clemente Gómez Medina, destacó que la rehabilitación de las fuentes del Paseo Bravo representa un esfuerzo integral para devolverle vida a uno de los espacios más emblemáticos de la capital. Subrayó que, a través de la estrategia Fuentes que Brillan, el alcalde Pepe Chedraui fortalece la identidad y genera comunidad con espacios dignos y seguros.

El Paseo Bravo, corazón histórico y cultural de la ciudad, se transforma en un lugar renovado para el esparcimiento, la convivencia y la recreación.