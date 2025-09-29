Pone en marcha Pepe Chedraui la campaña de prevención “El acoso no va contigo

Para erradicar la violencia contra mujeres, adolescentes y niñas en los espacios y el transporte público

Desde Puebla

Puebla, Pue., 29 de septiembre de 2025.- Con el compromiso de construir una capital más segura, libre y justa para todas las personas, el Gobierno de la Ciudad, encabezado por el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, dio inicio a la campaña de prevención “El acoso no va contigo”, una estrategia integral contra la violencia hacia mujeres, adolescentes y niñas en espacios públicos y en el transporte.

En este sentido, el alcalde reafirmó el compromiso del Gobierno de la Ciudad con la prevención de la violencia, con lo que se promueve el respeto, la igualdad y la empatía en la ciudad.

“Y no vamos a permitir que las mujeres sean lastimadas en este municipio, estoy perfectamente coordinado con el Gobierno del Estado y con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Ayer vino la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, a levantar todas estas propuestas que necesitan las mujeres para erradicar la violencia”, precisó.

Durante el evento realizado en el Monumento a los Niños Héroes, la secretaria para la Igualdad Sustantiva de Género, Zaira González Gómez, destacó la importancia de esta acción a favor de las mujeres y con la intención de que cuenten con espacios seguros.

“Hoy damos un paso muy importante con el arranque de la campaña de prevención contra las mujeres y niñas en el espacio y el transporte público “El acoso no va contigo”, que tiene un propósito claro y urgente: prevenir, visibilizar y erradicar el acoso en nuestros espacios públicos y en el transporte. No se trata de un eslogan; se trata de proteger la libertad y la dignidad de las mujeres, de las juventudes y de todas las personas que transitan nuestra capital”.

La campaña contempla la colocación de materiales impresos en escuelas, parques y unidades de transporte público, con mensajes de sensibilización que buscan recordar que el acoso no es un halago, sino una forma de violencia que no será tolerada en la capital.

“Esta campaña es ejemplo de esa visión: la prevención de la violencia a las mujeres no es consigna, es acción. Es presencia en territorio, es política pública y, sobre todo, es un compromiso firme con las mujeres que todos los días sostienen y transforman a nuestra ciudad”.

El Gobierno de la Ciudad, a través de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, reafirma así su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con el Plan Municipal de Desarrollo 2024–2027, impulsando la construcción de espacios seguros, libres de violencia y con igualdad sustantiva.