Mundial Sub-20: ¿Dónde ver el México vs España?

EXCELSIOR

Tras el resultado de paridad ante la ‘Canarinha’, México sumó su primer punto en el Grupo C, considerado uno de los más complicados del torneo, y ahora tendrá que medirse ante otra potencia mundial: España, que llega urgida de una victoria luego de haber perdido en su debut ante Marruecos, horas antes del partido del Tri.

MÉXICO VS ESPAÑA, UN PARTIDO CLAVE DEL GRUPO C

El próximo compromiso del Tri Sub-20 será nada menos que contra la selección de España, un rival que llega herido tras caer en su primer encuentro frente a Marruecos. Ese resultado dejó a los africanos como líderes del sector con tres puntos, mientras que México y Brasil suman uno, y España marcha al fondo de la llave sin unidades.

Este panorama convierte el duelo entre México y España en un choque determinante para las aspiraciones del combinado nacional, que buscará su primera victoria del certamen y dar un paso importante rumbo a la siguiente fase.

FECHA, HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO DEL TRI SUB-20 ANTE ESPAÑA

El enfrentamiento entre México y España se jugará el miércoles 1 de octubre de 2025 a las 14:00 horas del centro de México.

En cuanto a la transmisión, el partido no estará disponible en televisión abierta. Los aficionados deberán seguirlo a través de ViX Premium, plataforma de streaming que cuenta con los derechos de transmisión de este Mundial Sub-20.

De esta forma, el Tricolor juvenil tendrá una gran prueba frente a ‘La Rojita’, en un grupo que ya demostró ser uno de los más reñidos del certamen y en el que cada punto puede ser decisivo para definir quiénes avanzan a la siguiente ronda.