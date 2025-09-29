ALBAT

El fenómeno japonés Shohei Ohtani sigue dejando su huella en la MLB y en los corazones de los fanáticos de los Dodgers de Los Ángeles. En un emocionante cierre de temporada regular, Ohtani se voló la barda en el T-Mobile Park, conectando su home run número 55 del año. Este batazo no solo le dio a los Dodgers una ventaja de 5-0 sobre los Marineros de Seattle, sino que también rompió su propio récord de la franquicia, establecido el año pasado con 54 cuadrangulares.

El zurdo de los Marineros, Gabe Speier, fue la víctima del poder de Ohtani en la séptima entrada. Con un lanzamiento que salió disparado a 109.5 mph, la pelota viajó 412 pies hasta el jardín central, dejando a los fanáticos boquiabiertos.

El récord anterior de los Dodgers, de 49 home runs, fue establecido por Shawn Green en 2001. Ohtani no solo superó esa marca el año pasado, sino que este año la pulverizó, demostrando que su capacidad para batear es simplemente extraordinaria. “Cada vez que se para en el plato, sabes que algo especial puede suceder”, dijo su compañero de equipo, quien prefirió mantenerse en el anonimato.

Con este logro, Ohtani se consolida como una de las figuras más destacadas de la MLB. Su capacidad para lanzar y batear a un nivel élite lo ha convertido en un jugador único en su generación. Los Dodgers, por su parte, se preparan para los playoffs con la confianza de tener a un jugador que puede cambiar el rumbo de un juego en cualquier momento

La temporada 2025 ha sido un espectáculo para los fanáticos de los Dodgers, quienes han visto a Ohtani brillar en cada partido. Su habilidad para conectar cuadrangulares en momentos cruciales ha sido clave para el éxito del equipo. Ahora, con la postemporada en el horizonte, los seguidores de los Dodgers esperan que Ohtani continúe su racha de poder y lleve al equipo a la gloria.

El impacto de Ohtani en la MLB es innegable. Su capacidad para romper récords y su carisma dentro y fuera del campo lo han convertido en un ícono del béisbol moderno. Los fanáticos de los Dodgers y de todo el mundo estarán atentos a sus próximos pasos, esperando más momentos mágicos de este increíble jugador.

¿Quién es Shohei Ohtani?

Shohei Ohtani, nacido el 5 de julio de 1994 en Oshu, Japón, es un jugador de béisbol profesional que ha revolucionado la MLB con su habilidad para lanzar y batear a un nivel élite. Actualmente juega para los Dodgers de Los Ángeles, donde ha establecido nuevos récords de franquicia y personales, consolidándose como uno de los mejores jugadores de la liga.

Conocido por su impresionante poder al bate y su capacidad para lanzar con precisión, Ohtani ha capturado la atención de los fanáticos y expertos por igual. Su estilo de juego único y su dedicación al deporte lo han convertido en un ícono del béisbol moderno, y su impacto en la MLB sigue creciendo con cada temporada.