Rinde Anabell Ávalos su primer informe con 59 iniciativas y un llamado a rescatar las instituciones

Staff/RG

•⁠ ⁠Propone recuperar estancias infantiles y garantizar acceso digno a la salud en México

•⁠ ⁠Advierte sobre la crisis de inseguridad y exige un Congreso más empático con la ciudadanía

En un ejercicio de transparencia y cercanía con la ciudadanía, la Senadora Anabell Ávalos Zempoalteca presentó de manera digital su Primer Informe de Actividades Legislativas, en el que destacó la presentación de 59 iniciativas en el Senado de la República, de las cuales 18 fueron de carácter personal y orientadas a responder a las principales demandas sociales.

Desde la sede estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la legisladora tlaxcalteca subrayó que este ejercicio no sólo responde a una obligación constitucional, sino también a la convicción de rendir cuentas al pueblo de Tlaxcala y de México. “Estoy aquí para cumplir con el mandato que me ordena informar y porque la ciudadanía merece saber cómo se defiende su voz en el Congreso”, afirmó.

Entre las propuestas más destacadas, enlistó la recuperación de las estancias infantiles para apoyar a las madres trabajadoras, así como la garantía de servicios médicos dignos, asegurando medicamentos e insumos en clínicas y hospitales. “No hay pensión que alcance cuando no se cuenta con lo básico para la salud”, sentenció.

También resaltó su iniciativa para destinar 5% del presupuesto de salud a la atención mental y prevención de adicciones, además de plantear permisos laborales para que los padres cuiden a hijos enfermos y mecanismos que protejan a mujeres trabajadoras de renuncias forzadas.

En el terreno de justicia y democracia, propuso que el Congreso legisle en materia de adopción con un marco único nacional, así como la obligación de que los principales órganos del Poder Judicial comparezcan cada dos años ante el Senado. De igual forma, impulsó la inclusión de la inteligencia artificial en la agenda legislativa bajo parámetros éticos.

Ávalos Zempoalteca también defendió causas locales, como la emisión de una moneda conmemorativa por los 500 años de la fundación de la ciudad de Tlaxcala, una propuesta que, dijo, responde a su orgullo por haber gobernado la capital del estado y a la riqueza histórica de la entidad.

En el informe, la Senadora lanzó un llamado a la pluralidad y a la libertad de expresión, recordando su voto en contra de la llamada “Ley Censura” y de los bloqueos en telecomunicaciones. “La pluralidad enriquece la democracia; coartar ideas es propio de regímenes dictatoriales”, subrayó.

En materia de seguridad, advirtió sobre la “crisis histórica” que atraviesa el país y acusó al actual gobierno de ser complaciente con el crimen organizado. “Vivimos la era del narcogobierno”, expresó, al tiempo que pidió unidad para enfrentar la violencia que —aseguró— ha golpeado especialmente a los jóvenes.

Durante su intervención, refrendó su compromiso con las causas del PRI y destacó su respaldo a reformas en materia de igualdad sustantiva, salario digno y pueblos originarios. No obstante, reiteró su rechazo a cambios que, a su juicio, vulneran derechos laborales y debilitan instituciones.

“Saludo con afecto al Senador Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI, a quien reiteró mi compromiso y mi reconocimiento porque me consta la valentía y el coraje con el que ha enfrentado las vicisitudes del quehacer legislativo”, aprovechó en su mensaje.

De igual manera reconoció y agradeció el apoyo de los representantes de las fuerzas políticas aliadas en el estado, a Angelo Gutiérrez del PAN, y a Juan Manuel Cambrón del PRD; ya que su trabajo y compromiso permitieron alcanzar una curul en la máxima tribuna del país.

En el plano local, recordó que presentó un punto de acuerdo para que el gobierno del Estado explicara sobre la adquisición de 10 camionetas blindadas, transparentar el presupuesto y la necesidad de su uso. Aseguro que es una mujer que ama profundamente a Tlaxcala, y que conoce plenamente cada rincón de los 60 municipios.

Finalmente, la senadora convocó a los tlaxcaltecas a mantenerse vigilantes y unidos frente a los próximos retos del país. “Sólo unidos podremos rescatar a nuestra patria. La libertad, la justicia y la seguridad no se negocian con nadie, se defienden con valentía y amor”, concluyó en medio de aplausos.