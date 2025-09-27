Lanza SSC nueva línea directa de la Policía de la Ciudad

Staff/RG

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) pone a disposición la nueva línea directa, para que, en caso de algún auxilio, puedan comunicarse de forma inmediata con la Policía de la Ciudad y es la siguiente: 222.303.8520.

Si sales a disfrutar de la ciudad en compañía de tu familia, amigos o conocidos, al trabajo o a la escuela, en restaurantes, plazas, cines o cualquier espacio de convivencia; recuerda que estamos para atenderte de manera inmediata.

La Policía de la Ciudad actúa con firmeza, para protegerte a ti y a tu familia.