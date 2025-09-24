Traslado de la FGE de cadáver causa polémica en Huauchinango 

Cuerpo fue trasladado en la batea de una camioneta

Abelardo Domínguez

El pasado 23 de septiembre, el traslado del cuerpo sin vida de un hombre de la tercera edad desde el Hospital General de Huauchinango hasta el anfiteatro local causó indignación entre la población.

El suceso expuso la falta de vehículos adecuados de la Fiscalía del Estado, lo que obliga al uso de camionetas de la Policía Ministerial.

Testigos reportaron que el cuerpo fue transportado en la batea de una camioneta negra de la Fiscalía de Investigación Metropolitana (FIM), lo que fue criticado por la ciudadanía, quienes expresaron que esta práctica viola el respeto y la dignidad debidos a los fallecidos.

La falta de un vehículo de participación social para este tipo de diligencias ha sido señalada como una importante deficiencia en el servicio de las autoridades de la FGE en la región.

Ciudadanos han solicitado la intervención de las autoridades competentes, para que se investigue si la situación obedece a una escasez real de equipo o negligencia del personal.