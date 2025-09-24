Narcocracia retrata el otro lado de la guerra en ‘Epifanía’

Staff/RG

Narcocracia presenta ‘Epifanía’, pieza musical que desnuda la crudeza del conflicto armado y que cierra el ciclo de ‘Triunvirato’.

La agrupación formada en 2020 deja a un lado la sátira para crear la canción más ambiciosa de su carrera hasta el momento. En este tema, la banda atraviesa diferentes pasajes sonoros que recrean el telón de una lírica cruda inspirada en las tantas historias de los jóvenes que son enviados a combate para defender una bandera.

«La guerra es la lucha a muerte entre muchachos que no se conocen, pero que están dispuestos a dar la vida por un país que por lo general los ignora», señala Leandro, vocalista y fundador de Narcocracia.

En el primer segmento, la influencia de ritmos colombianos, interpretados por guitarras acústicas, es evidente y refuerza el prólogo de la historia que Narcocracia narra en la canción: «Dejando atrás sueños e ilusiones, de una vida, de una familia, por salir a marchar, por salir a disparar».

De esta manera, ‘Epifanía’ teje una trama que gana en intensidad a medida que se destapa la crudeza de su letra e involucra diferentes lenguajes del rock como el groove, el power y el metalcore, apoyada también en la fuerza que aportan dos músicos invitados de la agrupación bogotana Holyforce: Fabián Galindo, quien interviene con voces limpias que complementan los tonos rasgados tipo scream, y Alexander Pirabán, responsable de los segundos solos de guitarra.

«Es una canción que transita entre la reflexión y el reclamo desesperado», agrega la agrupación.