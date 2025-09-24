Las muertas, cualquier parecido con la realidad no es coincidencia

EL CONFESIONARIO

Basada en la novela de Jorge Ibargüengoitia, Las muertas cuenta el ascenso y la caída de las hermanas Arcángela y Serafina Baladro, quienes construyeron un imperio de burdeles en el México de los años 60, quedando marcadas en la historia como las asesinas seriales más despiadadas y temidas del país de esto, como da cuenta el medio de comunicación Alarma, que documentó toda esta historia.

“Algunos de los acontecimientos que aquí se narran son reales. Todos los personajes son imaginarios”: Jorge Ibargüengoitia

Mucho se habla de la serie de Luis Estrada, que verdaderamente está imperdible, pero sí tengo que decir que no es la primera vez que el caso de “Las Poquianchis” es llevado como argumento de obras de teatro; de hecho, la película del mismo nombre en 1976, fue dirigida por Felipe Cazals, de ahí viene el libro Las muertas, novela de Jorge Ibargüengoitia. En 2011, en el último capítulo de la tercera temporada de la serie «Mujeres Asesinas» (adaptación de Televisa de la producción argentina, bajo la dirección de Pedro Torres), se hace referencia al caso de Las Poquianchis, dándole el nombre de «Las Cotuchas, Empresarias».

¿QUIENES FUERON LAS POQUIANCHIS?

Las “Poquianchis” es el nombre con el que se conoció a un grupo de mujeres asesinas seriales mexicanas activas entre 1945 y 1964, en la ciudad de San Francisco del Rincón, Guanajuato; enterraban los cuerpos de sus víctimas en la ciudad de Purísima del Rincón, Guanajuato. El grupo estaba conformado por cuatro hermanas González Valenzuela: Delfina, María del Carmen, María Luisa «Eva» y María de Jesús.

Las cuatro mujeres eran dueñas de varios burdeles en Guanajuato y Jalisco. Sus víctimas fueron privadas de su libertad para que ejercieran como prostitutas, aunque también asesinaron a clientes y bebés de las mujeres esclavizadas. Convirtiéndose en las asesinas seriales más prolíficas registradas en la historia de México.

De inicio a fin, “Las muertas” cuenta con un gran elenco, encabezado por Paulina Gaitán y Arcelia Ramírez, a quienes acompañan Alfonso Herrera, Joaquín Cosío y Mauricio Isaac, entre muchos actores mexicanos. A través de sus personajes, Luis Estrada nos ubica en el pueblo ficticio de Mezcala para contarnos, entre chachachá, desamores, sobornos y tequilas, la historia de las hermanas Baladro.

FICHA TÉCNICA

Director: Luis Estrada

Elenco: Paulina Gaitán, Arcelia Ramírez, Joaquín Cosío, Alfonso Herrera, Mauricio Isaac, Leticia Huijara, Enrique Arreola y Fernando Bonilla

Adaptación y guion: Luis Estrada, Jaime Sampietro, con la colaboración de Rodrigo Santos, basado en la novela Las muertas, de Jorge Ibargüengoitia

Productores: Luis Estrada y Sandra Solares

Director de fotografía: Alberto Anaya Adalid

Diseño de producción: Salvador Parra

Música original: Fernando Velázquez

Editora: Mariana Rodríguez

Compañías productoras: Bandidos Films y Jaibol Films

SINOPSIS

En seis capítulos, dirigidos por Luis Estrada, Las muertas cuenta la historia de dos hermanas ambiciosas que convirtieron una red de burdeles en un imperio. Lo que siguió fue una historia tan grotesca que solo podía ser contada como una sátira mexicana.

Filmada en los Estudios Churubusco y en los estados de Veracruz, San Luis Potosí y Guanajuato, la serie cuenta con un gran elenco que incluye a Paulina Gaitán, Arcelia Ramírez, Joaquín Cosío, Alfonso Herrera, Mauricio Isaac, Leticia Huijara, Enrique Arreola, Fernando Bonilla, Salvador Sánchez y Tenoch Huerta.

Las muertas es una novela de Jorge Ibargüengoitia publicada en 1977 y editada en más de 30 países e idiomas.

Tras tener acceso al expediente criminal y al juicio de las hermanas González Valenzuela (llamadas “Las Poquianchis”), el escritor pasó 13 años escribiendo la novela, que es ahora considerada una de las más importantes de su obra y de la literatura mexicana contemporánea.

UNA PRODUCCIÓN DE GRAN ESCALA: EL IMPACTO EN CIFRAS

La producción de Las muertas aportó más de $350 millones de pesos mexicanos en Valor Agregado Bruto (VAB) a la economía mexicana. Se trata de una medida del impacto en el PIB que incluye tanto el impacto directo del VAB derivado del gasto en la producción como el impacto indirecto del VAB derivado del gasto en las fases posteriores de la cadena de suministro.

Más de 5,000 personas participaron en la producción, entre elenco y equipo técnico.

27 semanas de construcción de sets, para crear más de 160 escenografías desde cero.

21 semanas de rodaje continuo.

Filmación en 13 ciudades de 4 estados: Veracruz, San Luis Potosí, Guanajuato y Ciudad de México (Estudios Churubusco).

Más de 425 proveedores locales contratados.

32 personas (además de colaboradores independientes) fueron parte del equipo de vestuario.

Si tienen curiosidad dense una vuelta por Netflix y vean las películas que Luis Estrada tiene en su catálogo: La Ley de Herodes, Un mundo maravilloso, El infierno, La dictadura perfecta y ¡Que viva México!

¡No se pierdan Las muertas!

