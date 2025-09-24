La jornada laboral de 40 horas costará hasta 30% más; Intelexion llama a anticipar con tecnología

Staff/RG

Las empresas mexicanas podrían enfrentar aumentos de hasta 30% en sus costos laborales por la transición a 40 horas semanales.

Workbeat advierte que sin una estrategia digital, las organizaciones enfrentarán sobrecostos, desorganización y riesgos de cumplimiento.

Expertos explican que la eficiencia de las áreas de Recursos Humanos puede elevarse entre un 20 % y 30 % con el uso de plataformas tecnológicas.

Las empresas mexicanas podrían enfrentar un incremento de hasta 20-30% en sus costos laborales directos con la implementación gradual de la jornada laboral de 40 horas, según proyecciones de organismos como el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) o el reporte de Adecco Institute México (2025). Frente a este escenario, la tecnológica Intelexion, especializada en gestión de talento, advierte que la falta de planeación y digitalización podría amplificar los riesgos operativos y financieros de las organizaciones.

El aumento en costos respondería a la necesidad de cubrir turnos adicionales, pagar horas extra o contratar más personal, en un contexto económico presionado por inflación, alza en contribuciones patronales y aumentos en el salario mínimo.

“La reducción a 40 horas no solo exige rediseñar los horarios, exige rediseñar la empresa. Apalancarse de soluciones en en la nube e IA para automatizar, proyectar y liderar con datos ya no es opcional. Es la única forma de adaptarse sin comprometer rentabilidad ni clima laboral,” afirmó Sergio Villaneda, director de Innovación de Workbeat en Intelexion.

Aunque la reforma será progresiva —iniciando con 46 horas en 2026 y alcanzando 40 en 2030— muchas organizaciones aún no miden el uso real del tiempo laboral, ni controlan automáticamente horas extra, descansos o cumplimiento de turnos. Esto puede derivar en sobrecostos operativos, riesgo legal y falta de datos confiables para proyecciones financieras.

Hoy, las soluciones en la nube para la gestión de talento que integran funciones enfocadas a áreas de finanzas, recursos humanos y operación, y permiten:

• Visualizar en tiempo real el cumplimiento de horas por colaborador

• Proyectar el impacto financiero de la reforma sobre nómina y estructura operativa.

• Rediseñar turnos inteligentes en centros con esquemas híbridos o rotación de personal.

• Medir KPIs de productividad por hora, clima laboral y cumplimiento legal

Además, la automatización de incidencias, permisos, descansos y horas extra ayuda a reducir errores humanos en procesos que históricamente han sido manuales.

“No solo se trata solo de cumplir la ley. Se trata de transformar la forma en la que medimos y diseñamos el trabajo. La productividad no depende del número de horas trabajadas, sino del valor que generamos en cada una,” añadió Villaneda.

Desde la perspectiva del talento la reforma puede ser un catalizador positivo para la productividad y el uso del tiempo de los colaboradores en actividades de valor agregado. En el informe Human Resources 4.0, Bain reporta que la eficiencia de Recursos Humanos puede elevarse entre un 20 % y 30 % mediante procesos simplificados, automatización y decisiones mejor informadas.

“En Workbeat ya acompañamos a más de 500 organizaciones en América Latina en su transición hacia modelos laborales más ágiles, humanos y sostenibles. Nuestra tecnología permite a las empresas tomar decisiones con base en datos, reducir costos innecesarios y cumplir con la normativa sin perder competitividad,” concluyó Villaneda.

Aunque la meta de las 40 horas está proyectada para 2030, los expertos coinciden en que anticiparse es clave. Rediseñar la operación, capacitar a los equipos, migrar a plataformas digitales y definir nuevos indicadores de desempeño requiere de estrategia y tiempo.

Acerca de Intelexion

Intelexion es el referente en innovación tecnológica para la gestión de Recursos Humanos y Nómina en Latinoamérica, con más de 20 años de experiencia. Actualmente Intelexion gestiona diariamente datos de más de 500 clientes y 500 mil empleados en México y Centroamérica. Sus productos de Gestión de Capital Humano han demostrado ser las soluciones más avanzadas y eficientes para optimizar procesos complejos en empresas de todos los sectores, desde medianas compañías hasta grandes corporativos. Con tecnología de vanguardia y un enfoque centrado en las personas, ayuda a las organizaciones a transformar su gestió