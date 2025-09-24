Una democracia más representativa y menos costosa, el reto de la reforma electoral

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

Cobijado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien envió como representante a la secretaría de Gobernación federal, Rosa Icela Rodríguez, este miércoles el gobernador Alejandro Armenta Mier fue anfitrión de la primera audiencia pública de la comisión para la reforma electoral.

Fue un evento con trascendencia NACIONAL, ya que –como se dijo en el párrafo de arriba- se trató de la PRIMERA reunión en el país con este objetivo. Así que, como lo reconoció la propia Rosa Icela Rodríguez, el hecho de que la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral haya elegido a Puebla y a Alejandro Armenta para iniciar este proceso político implica un significado muy importante: Video: Alejandro Armenta encabezó audiencia pública para la reforma electoral

Incluso, la titular de Gobernación federal puntualizó que se escogió a la entidad por el apoyo a las políticas del gobierno de la república y su capacidad, para organizar eventos importantes. También puntualizó que las reformas políticas anteriores impusieron una visión centralista, partidista, que no tomó en cuenta a la gente.

Armenta Mier agradeció el respaldo de la administración federal y recordó que su gestión acabó con el saqueo a los poblanos a través del Museo Barroco, donde se realizó el evento y cuya construcción generó una deuda de decenas de miles de pesos programada hasta 2040. Pero, a través de una negociación, se logró liquidar el endeudamiento con una cantidad mucho menor: Puebla acaba con el saqueo en el Museo Barroco: Armenta

LAURA ARTEMISA Y MARISOL AMIEVA, APROBADAS; UN ESPANTOSO CEROA NADIA NAVARRO

Dos de las ponentes principales en la audiencia pública de hoy, las diputadas locales Laura Artemisa García y Marisol Amieva, presentaron propuestas interesantes, que deberían analizarse y dictaminarse. La presidenta del Congreso local se pronunció por una democracia más representativa y menos costosa; es decir, eliminar 32 senadores y 100 diputados federales plurinominales y, también, reducir esa figura en los congresos locales.

También sugirió instalar un sistema de representación proporcional directa, no solamente para que se gaste menos en el sistema político-electoral, sino para impedir que las posiciones plurinominales sean usadas como favores políticos. Por su lado, Marisol Amieva pidió incluir a las personas discapacitadas en puestos públicos.

Recordó que alrededor del 7% de la gente en México presenta una capacidad diferenciada, pero el país arrastra con ellos una deuda histórica, debido a que NUNCA han sido representados. La legisladora abundó que otros sectores sociales sí son incluidos, incluso, a través de posiciones de representación proporcional, pero esto no ha ocurrido con las personas discapacitadas: Congreso de puertas abiertas para hacer de Puebla un estado con inclusión

En contraste, la franquiciataria del partido Social Integración (PSI) y ex diputada y ex senadora PLURINOMINAL, Nadia Navarro Acevedo, aprovechó el foro, para –palabras más o menos – pedir más dinero a favor de los partidos locales, como el suyo, el que su padre, Carlos, le heredó. Es lógico que los políticos pidan dinero, pero ¡¿quién en su sano juicio cree que los mexicanos deseamos un sistema electoral más caro?!

Además, a Navarro Acevedo tampoco le ayudan mucho que digamos sus antecedentes, no solamente por haber heredado la franquicia del PSI, sino –principalmente – por el hecho de que el año pasado ella misma prestó estas siglas a personajes tan “prestigiados”, como Inés Saturnino y Guadalupe Martínez, la hija de “el Toñín”, para que fueran candidatos en Tecamachalco y Quecholac, respectivamente.