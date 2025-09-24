Moulin Rouge! The Musical encenderá el escenario del Auditorio Nacional

EXCELSIOR

El ganador de 10 premios Tony®, incluido el de Mejor Musical, llega a México con una producción deslumbrante que mezcla romance, música y exceso teatral.

A partir de hoy y hasta el 28 de septiembre próximo, la Ciudad de México recibirá por primera vez la magia de Moulin Rouge! The Musical, espectáculo que ha conquistado Broadway y que ahora emprende su primera gira norteamericana bajo la producción de OCESA.

Ganador de 10 premios Tony® en 2021, incluido el de Mejor Musical, además de reconocimientos de la Drama League, Drama Desk y los Outer Critics Circle, esta puesta en escena se ha consolidado como uno de los fenómenos teatrales más aclamados de los últimos años.

Dirigido por Alex Timbers y con un equipo creativo galardonado, Moulin Rouge! recrea la icónica película de Baz Luhrmann en una celebración teatral que entrelaza más de 160 años de música, desde Offenbach hasta Lady Gaga, con las canciones emblemáticas del filme y éxitos contemporáneos.

El elenco de la gira estará encabezado por Arianna Rosario (Satine), Jay Armstrong Johnson (Christian) y Robert Petkoff (Harold Zidler), acompañados por más de 30 artistas que darán vida al universo bohemio y aristocrático del cabaret parisino.

La puesta en escena invita al público a entrar en un mundo de esplendor y romance, exceso y brillo, donde los valores de la Verdad, Belleza, Libertad y Amor se entrelazan en una experiencia electrizante.

El Auditorio Nacional será testigo de esta superproducción que, además de su despliegue escenográfico y coreográfico, promete ser un espectáculo que marque un antes y un después en la oferta teatral internacional presentada en México.