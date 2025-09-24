La SSP destituyó al director del penal de Tehuacán

Erika Méndez

La secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla destituyó al director del penal de Tehuacán, Gerardo de la Fuente Vázquez Mellado, debido a que durante una supervisión fueron detectadas diversas conductas irregulares.

El titular de la dependencia, Francisco Sánchez González, omitió detallar las ineficiencias, únicamente señaló que el cambio fue determinado con el alcalde Alejandro Barroso.

Indicó que ya existe una propuesta de quién podría ocupar el lugar, se trata de un civil con experiencia en el control de centros penitenciarios.