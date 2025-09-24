En noviembre estará lista la nueva sede de la secretaría de Finanzas

Erika Méndez
En noviembre estará lista la nueva sede de secretaría de Finanzas, reveló el titular de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos.
En entrevista, dijo que actualmente faltan los acabados y el tema del estacionamiento.
Sumado a ello, serán rehabilitadas dos calles aledañas, para facilitar el acceso de los usuarios, entre éstas se encuentra Cúmulo de Virgo.
